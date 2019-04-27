وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة في مجموعة العبيكان

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أعلنت مجموعة شركات “العبيكان” للاستثمار- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض. وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل- صيانة. . مدير عمليات النقل. . فني ميكانيكي. Advertisements . مشغل رافعة شوكية. . مهندس صيانة. . محاسب تكاليف. وأوضحت المجموعة..، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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