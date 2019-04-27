أعضاء في مجلس الشورى يشيدون بمواقع القصيم السياحية والتراثية

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالنهضة السياحية والتنموية في منطقة القصيم، وذلك عقب زيارتهم المنطقة مؤخرًا، وقالوا: إنَّ ما شاهدوه في مواقع السياحة الزراعية والمتاحف والأماكن التراثية يؤكّد أن القصيم تتغير للأفضل يومًا بعد آخر.

وأبدى رئيس الوفد سعد بن صالح السبتي، عضو مجلس الشورى، إعجابه بما شاهده أثناء الجولة، مقدرًا الجهد المبذول في تطوير المواقع السياحية والتراثية في القصيم.

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ومن جهتها، قالت العضو نورة الشعبان: إنَّ القصيم جميلة بطبيعتها وعراقتها وتراثها الأصيل. مشيرة إلى أنها زارتها قبل ١٠ سنوات وأبهرها التطور الملحوظ في عدة مجالات، وثمّنت لأمير منطقة القصيم وأهلها مبادراتهم وفعالياتهم، ورغبتهم في التغيير الإيجابي الذي يصنع الفرق، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أشادت الدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل، عضو الشورى، نائب رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة، بأهالي منطقة القصيم؛ لدورهم الفاعل في حفظ تراث المنطقة، وعنايتهم به.

وكان وفد من مجلس الشورى قد زار القصيم مؤخرًا والتقى مسؤولي المنطقة وعددًا من أهاليها، وعقد اجتماعًا مع مجلس المنطقة، كما أقام ندوة تعريفية في الإمارة، وزار عددًا من المواقع السياحية هناك شملت منتجع ديرتي، ومتحف العقيلات، وسوق المسوكف الشعبي، وفندق الملفي التراثي.