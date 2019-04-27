انطلاق حملة «ضحية بلا ذنب» بخصوص أسر السجناء بمنطقة الباحة

تستهدف 700 سجين و250 أسرة..
شهدت منطقة الباحة، أمس الجمعة، انطلاق حملة «ضحية بلا ذنب» الخاصة بأسر السجناء في منطقة الباحة، بحضور رئيس فرع اللجنة بالمنطقة خالد بن محمد آل نسيلة، ومدير إدارة العمليات بسجون المنطقة العقيد عبدالرحمن بن علي الشهري، والمدير التنفيذي للجنة أحمد بن حيان الغامدي، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بالغنيم مول.
وثمَّن آل نسيلة تدشين الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم الباحة» للحملة، مؤكدًا أنَّ هذه الرعاية غير مستغربة من الأمير الذي يهتم ويسعى على الدوام لتنمية وتطوير العمل الخيري وفق رؤية المملكة 2030.
أكَّد رئيس فرع اللجنة بالمنطقة أنَّ حملة «ضحية بلا ذنب» الخاصة بأسر السجناء بالمنطقة تستهدف أكثر من 700 سجين و250 أسرة من أسر السجناء و25 أسرة من أسر المفرج عنهم بالباحة.
وأضاف آل نسيلة أنَّ الحملة هذا العام ركزت على أسر السجناء والمفرج عنهم وتلمس احتياجاتهم وتهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج، مثل سداد الإيجارات والفواتير، والمساعدات المقطوعة والحقيبة المدرسية، والسلة الغذائية، وكسوة العيد والشتاء، ومشروع الحج والعمرة، بالإضافة إلى مشروعات التدريب والتأهيل الخاصة بالسجناء في عدد من البرامج.
وبيّن رئيس فرع اللجنة بالمنطقة خالد آل نسيلة- في ختام تصريحه- أهمية تضافر الجهود في حملة «ضحية بلا ذنب» من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسر سجناء، منوهًا بأنَّ اللجنة ستكون مستمرة في استقبال التبرعات عن طريق الحضور إلى مقر اللجنة، أوعن طرق الإيداع باسم «لجنة رعاية السجناء بالباحة» عبر حسابات اللجنة الرسمية.
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