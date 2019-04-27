الجبير يشارك اللجنة الرباعية في بحث مستجدات الأوضاع باليمن

عقدت اللجنة الرباعية حول اليمن اجتماعًا في لندن، شارك فيه كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد .

وبحث الرباعي خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وعلى صعيد الأوضاع في الداخل اليمني، فقد تعهد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، قبل يومين، بإنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام خلال لقائه مع هيئة رئاسة البرلمان في الرياض السفيرين الصيني والبريطاني في سياق تحركات النواب في الدوائر الدبلوماسية لتعزيز موقف الحكومة الشرعية في البلاد.

وكان البرلمان اليمني استأنف نشاطه مجددًا في 13 من الشهر الحالي بعقد جلسة غير اعتيادية في مدينة سيئون في محافظة حضرموت بعد اكتمال النِّصاب القانوني وحضور أغلبية النواب، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة الميليشيات الحوثية.

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وذكرت المصادر الرسمية أنَّ رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعضوي هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة استقبلوا ‏سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.

وفيما أثنى البركاني على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة المتحدة وحرصها على تنفيذ القرارات الأممية والاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة، تطرق إلى ‏الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية مؤخرًا من مطالبات قضائية بمصادرة ممتلكات النواب ‏الذين حضروا اجتماع المجلس بسيئون والاستيلاء على منازل ‏وممتلكات آخرين واعتقال أقاربهم، وهو ما عدَّه البركاني مخالفًا لكل القيم والأخلاق.

وقال رئيس البرلمان اليمني: إنه يأمل «أن يسفر لقاء الرباعية المزمع عقده في لندن بنتائج إيجابية ومواقف صارمة تلزم الحوثيين بتنفيذ الاتفاقات والانصياع للسلام وفقًا للمرجعيات الثلاث».

وتضم اللجنة الرباعية وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.