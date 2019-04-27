السعودية اليوم / تعليم نجران يُعلن عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي



نجران 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران عن بدء التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي المُدمج للمرحلة الثانوية في كل من ثانوية الملك عبدالعزيز بحي الفهد، وثانوية ابن حزم بحي دحضة، وثانوية ابن القيم بمحافظة حبونا.

وأبانت الإدارة أن التسجيل المعتمد بالحضور للمدارس الموضحة سيكون ابتداءً من يوم الأحد 30 شعبان الجاري، مشيرة إلى أن التسجيل في الفصل الصيفي سيشمل كل من نظام المقررات، والفصلي، الراغبين في تسريع التخرج وتخفيف العبء الدراسي، والمتعثرين في مقررات يستوجب اجتيازها لمعالجة الخطة الدراسية.

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12:36ت م

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