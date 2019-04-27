

بغداد 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لاسيما مايتعلق حساب المال العام ومراجعة وتدقيق ملف التعيينات ومكافحة تهريب النفط.

ونوهت بالقرارات المهمة التي اتخذها المجلس المذكور في جلسته العاشرة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, وتناولت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستئصال الفساد والقضاء عليه نهائيًا.

وتطرقت إلى الزيارة التي قام بها وفد

وأشارت إلى الجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع مقاعد هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل, مبرزة إرسال الحكومة كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب بأسماء مرشحين اثنين لشغل منصبي وزيري العدل والتربية تمهيدا لطرحهما على التصويت ومنحهما الثقة البرلمانية خلال جلسات البرلمان القادمة.

// انتهى //

12:10ت م

0028



بغداد 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لاسيما مايتعلق حساب المال العام ومراجعة وتدقيق ملف التعيينات ومكافحة تهريب النفط.ونوهت بالقرارات المهمة التي اتخذها المجلس المذكور في جلسته العاشرة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, وتناولت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستئصال الفساد والقضاء عليه نهائيًا.وتطرقت إلى الزيارة التي قام بها وفد مجلس التعاون الخليجي إلى بغداد واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين والتي تركزت حول سبل تعزيز الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.وأشارت إلى الجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع مقاعد هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل, مبرزة إرسال الحكومة كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب بأسماء مرشحين اثنين لشغل منصبي وزيري العدل والتربية تمهيدا لطرحهما على التصويت ومنحهما الثقة البرلمانية خلال جلسات البرلمان القادمة.// انتهى //12:10ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.