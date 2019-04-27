السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من بلدة اليامون



جنين 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا فلسطينيًا من بلدة اليامون، شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الشاب محمد أحمد فايز فريحات، من بلدة اليامون أثناء تواجده قرب محطة كهرباء الجلمة.

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11:36ت م

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