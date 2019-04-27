السعودية اليوم / نائب أمير المدينة المنورة يكرّم 55 من خريجي البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية



المدينة المنورة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

كرم ‫صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة خريجي البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية البالغ عددهم 55 خريجاً يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية من عدة جهات حكومية بالمملكة، وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية.

وتناول ملتقى قادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية أهم الموضوعات التي يحتاج إليها قيادات القطاع الحكومي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة كتحليل السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي التي شارك في تقديمها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين من بينهم العميد الحالي والسابق لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات.

وتضمن الملتقى عدداً من العروض التقديمية من وزارة العدل ووزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومن هيئة المدن الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شارك المدير الإقليمي السابق لجوجل ومدير شركة EFESO للاستشارات، وجاء الملتقى في ختام الإصدار السادس لبرنامج الأداء الحكومي المتميز الذي شارك فيه أكثر من خمسين من القيادات في الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة، فيما تابع فعاليات البرنامج التدريبي والملتقى المئات من المهتمين بالإدارة الحكومية عبر البث الحي المباشر.

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11:21ت م

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