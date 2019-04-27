السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى فعاليات أسبوع المرور العربي



جدة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بعد غدٍ، افتتاح فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "القيادة الآمنة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، بمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، على عددٍ من البرامج التوعوية لقائدي المركبات والأسرة للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، كذلك مسرحاً للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.

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11:20ت م

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