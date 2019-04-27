انت الان تتابع تفاصيل خبر أوكرانيا تتخلى عن السعودية في إنتاج طائرات "إيه إن 132" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 11:49 صباحاً - أعلنت أوكرانيا توقف المشروع المشترك مع السعودية لتطوير وإنتاج طائرات "إيه إن 132"، وهو ما يشكل خسارة للمملكة التي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية بسبب سياسات ولي العهد، محمد بن سلمان.

وقال رئيس مؤسسة "أنتونوف" الحكومية الأوكرانية، ألكسندر دونتس، خلال لقاء مع الصحفيين، أمس الجمعة، إن المشروع السعودي الأوكراني المشترك قد توقف، ملمحاً في الوقت ذاته إلى البحث عن شريك جديد.

وطائرة أنتونوف (إيه إن 132) هي نسخة متطورة من طائرة النقل العسكري (إن – 32)، غير أنها مزودة بأحدث التقنيات لتكون طائرة حديثة قادرة على المنافسة.

واستدرك دونتس بأن مشروع تطوير وإنتاج الطائرة لم يتوقف بشكل نهائي، وإن كان الشريك قد تغير فإنه "يوجد لدينا مثل هذا المشروع ولم يغلق، لكن الوضع قد تغير إلى حد ما".

وأضاف: "في إطار هذا المشروع تم بناء طائرة (إيه إن 132 دي)، وبدأت الاختبارات عليها.. لكن ولأسباب غير متعلقة بمؤسسة أنتونوف توقفت هذه العملية. لقد جرت تغييرات في شركاء المشروع داخل السعودية".

Advertisements

ووقعت السعودية، في فبراير 2016، اتفاقيات مع عدد من الشركات لغرض تأسيس 5 شركات متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة.

ومن بين هذه الشركات كانت "أنتونوف"، التي خططت في مشروعها المشترك مع الرياض لبناء ما مجموعه 80 طائرة تُجمّع بعضها في أوكرانيا، ويُنتج البعض الآخر في السعودية.

ودشنت السعودية في العاصمة الأوكرانية كييف، في ديسمبر 2016، النموذج الأول من "إيه إن 132"، بحضور الرئيس الأوكراني بوروشينكو، وممثلين عن المملكة.

ويرى مراقبون أن توقف المشروع السعودي الأوكراني لإنتاج وتطوير الطائرة "إن 132" قد يكون سببه محاولة تقارب المملكة مع روسيا.

وتواجه السعودية مشاكل اقتصادية تفاقمت مع صعود محمد بن سلمان، منتصف عام 2017، وهو ما أثر في رؤية 2030 التي تقول تقارير اقتصادية إنها مهددة بالفشل.