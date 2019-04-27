انت الان تتابع تفاصيل خبر سعودي يثير الغضب بتصرف عنصري ضد طفلتين يتيمتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 11:49 صباحاً - أغضب فيديو "عنصري" لأحد مشاهير "سناب شات" في السعودية شريحة واسعة من أفراد المجتمع؛ لتمييزه بين الأعراق.

في المقطع الذي انتشر الخميس، تجاوز صاحب الفيديو طفلتين ذواتي بشرة سمراء بشكل واضح، ولم يتحدث معهما كما فعل مع غيرهن وهن يقفن في طابور واحد.

هذا المقطع أثار تعاطفاً كبيراً من قبل السعوديين مع الطفلتين، لا سيما أنهما يتيمتان.

والحساب يعود إلى الإعلامي سامي الشيباني، الذي يخصصه لمرافقة القوات الأمنية بمختلف فعالياتها، وقد شارك في تغطية حفل لأبناء "شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة".

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تصرف الشيباني تسبب بغضب واسع، خاصة أن حسابه يحظى بدعم شبه رسمي، وتسهيل من الجهات الأمنية لمرافقتهم في المناسبات كافة.

على أثره أطلق نشطاء سعوديون وسماً حمل عنوان "#ضد_السناب_الأمني_العنصري"، سريعاً ما صعد على ترند "تويتر"، عبر من خلاله سعوديون عن غضبهم واستيائهم من تصرف الشيباني، وطالب بعضهم بردع من يتبنون العنصرية.

وعقب موجة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت صحيفة "سبق" المحلية أن وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، وجه "بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ووجَّه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل".