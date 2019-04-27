الان تتابع شاهد: رئيس الهيئة بالزلفي يزور مصابي رجال الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزلفي -الخليج 365: قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي الشيخ عبدالله بن عقيل الطيار ومساعده الشيخ عبدالرحمن بن حميدان الحميدان بزيارة للمصابين في مقر مباحث الزلفي، والاطمئنان عليهم والدعاء لهم والوقوف معهم.

من جهتهم ثمن المصابون هذه الزيارة داعين الله لهم بجزيل الأجر والثواب.

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