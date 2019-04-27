، بعد أن أُغلق بسبب السيول.. أمن الطرق: طريق الطائف - الرياض أصبح سالكًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن فتح طريق الرياض-الطائف السريع للحركة مجددًا بعد أن أُغلق لبعض الوقت مساء أمس بسبب السيول المنقولة.

وقالت قوات أمن الطرق صباح اليوم: "‏‫إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق الرياض -الطائف بين "مركز العطيف ورضوان" بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".

