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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن فتح طريق الرياض-الطائف السريع للحركة مجددًا بعد أن أُغلق لبعض الوقت مساء أمس بسبب السيول المنقولة.
وقالت قوات أمن الطرق صباح اليوم: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق الرياض -الطائف بين "مركز العطيف ورضوان" بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".
بعد أن أُغلق بسبب السيول.. أمن الطرق: طريق الطائف - الرياض أصبح سالكًاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-27
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن فتح طريق الرياض-الطائف السريع للحركة مجددًا بعد أن أُغلق لبعض الوقت مساء أمس بسبب السيول المنقولة.
وقالت قوات أمن الطرق صباح اليوم: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق الرياض -الطائف بين "مركز العطيف ورضوان" بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
11:24 AM
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن فتح طريق الرياض-الطائف السريع للحركة مجددًا بعد أن أُغلق لبعض الوقت مساء أمس بسبب السيول المنقولة.
وقالت قوات أمن الطرق صباح اليوم: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق الرياض -الطائف بين "مركز العطيف ورضوان" بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".
، بعد أن أُغلق بسبب السيول.. أمن الطرق: طريق الطائف - الرياض أصبح سالكًا ،
المصدر : الخليج 365
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