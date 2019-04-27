انتهت المناوشات الدائرة منذ 3 سنوات تقريبا بين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الشرقية بالطائف وبين جارته جمعية الثقافة والنادي الأدبي، بعد أن تم نقل مقر فرع الهيئة وضمه لفرع آخر، بحسب “عكاظ”.
وقالت مصادر إنه تم ضم ونقل فرعي سوق البلد والشمالية مع إبقاء 3 من مقرات الهيئة في أماكنها هي “معشي وشهار والصناعية”.
وأشار إلى النقل والضم استهدفا توحيد مهماتها في التغطية، كما تم إغلاق فرع الشرقية أبوابه.
يذكر أن ملاسنات وقعت بين أعضاء من الهيئة وجمعية الثقافة والنادي الأدبي الذي يقرب من ناصية الشارع بنحو 600 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب 3 سنوات من المناوشات.. هكذا انتهت العلاقة بين الهيئة وثقافة الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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