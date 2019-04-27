كيف تتجنب مخالفة استخدام الجوال بطرق بسيطة؟

كتب- ابو عبدالعزيز- بدأت فكرة كتابة الموضوع بعد تعرضي لـ 3 مخالفات في الرياض خلال شهرين قيمة كل مخالفة 500 ريال بعد رصدي خلال الكاميرات وانا اقود السيارة مستخدماً جوالي، وعندما تم تصويري خلال شهر مرتين بتكلفة إجمالية لـ مخالفة استخدام الجوال 1000 ريال، هنا قررت اني أحاول اشوف حلول جذريه للمشكلة لأني مو من النوع الي ادقق في الكاميرات الي ترصد، وفي نفس الوقت مشاويري عشوائية خصوصا مع العمل، والسبب الأهم بنظري عشان اتفادى المخاطر، لأن أخطر الحوادث تحصل اثناء استخدام الجوال سواء كتابة رد على الواتساب او فتح رابط او مقطع في الواتساب.

هذا الموضوع لا يحاول تزويدك بخدع، او حيل لتجنب اخذ مخالفة استخدام الجوال، لأننا نرى ان استخدام الجوال اثناء القيادة يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر، كما يمكن ان يؤذي الأبرياء او يكلفك العديد من الخسائر التي لا ضرورة لها.

طبعا سعر مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة في السعودية تبدأ من 500 الى 900 ريال، انا حصلت على 3 مخالفات وتكلفة كل مخالفة 500 ريال، وسبب ان مخالفات استخدام الجوال عالية، ان هناك دراسات تقول انها تزيد امكانية التعرض للحوادث 23 ضعف بدون استخدام الجوال، هذا غير انك ممكن تعرض سيارتك للمرور فوق مطبات وحفر تنقص من عمر سيارتك خلال الوقت.

أحذر ان يتم رصدك تستخدم الجوال اثناء القيادة في الخارج لأن المخالفات في الخارج بأسعار عالية وفي معظمها تتعرض لمحاكمه، خصوصا واننا في السفر نستخدم بشكل كبير الجوال لاستخدام الخرائط في التنقل، حاول شراء قاعدة مغناطيسيه والسفر بها، حيث تصل المخالفات في أوروبا الى 2500 يورو.

أفكار لتجنب مخالفة استخدام الجوال:

جمعت لكم أفكار لتفادي التعرض لمخالفة، بحيث انك بإذن الله تكون سالم وفي نفس الوقت تتجنبها، وفي نفس الوقت حاولت تدعيم الأفكار بمنتجات مناسبة وملائمه للجميع ان شاء الله.

التعود على عدم استخدام الجوال اثناء القيادة:

حاول قدر الإمكان منع نفسك من استخدام الجوال اثناء القيادة، والاستفادة من وقت القيادة في التفكير في مهامك القادمة، او أمور تفكر في عملها، لحفظ سلامتك ولتفادي مخالفة الجوال، عن طريق وضع الجوال على الصامت، التوقف في الأوقات الطارئة لاستخدام الجوال، او وضع الجوال بعيد عن متناولك اثناء ركوبك للسيارة.

الاستماع الى بودكاست:

الان معظم السيارات تحتوي على اتصال بلوتوث، او سلك شبكة AUX بحيث عند ركوبك للسيارة تقوم بتشغيل مقطع ترغب في الاستماع له، منها تستفيد من وقتك، ومنها تتعود على اشغال وقتك اثناء القيادة سواء في مجال عملك او في المجال الي تحبه، بحيث يكون مسموع، وتنتشر في الآونة الأخيرة برامج بودكاست سعودية وعربية تتكلم في مواضيع مختلفة.

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بودكاستات عربيه في مجالات عده عن طريق هذا الدليل

استخدام سماعات الرأس، او الهيدفون

بعضنا تصله مكالمات مهمه اثناء قيادة السيارة، ولتجنب الحصول على مخالفة استخدام الجوال قم بشراء سماعة رأس سواء بسلك، او بلوتوث، بحيث ما راح تحتاج الا تضغط زر واحد وترد على المكالمة وتكون مركز على القيادة بشكل أكبر.

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استخدام قاعدة لتثبيت الجوال

استخدام قاعده لتثبيت الجوال يخفف من استخدامك للجوال بالإضافة الى سهولة الاطلاع على الخرائط بدون اشغال يدك فيهم، وكذلك سهولة النقر بدون الانشغال عن الطريق، نظراً للارتفاع مستوى الجوال وثبوته.

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