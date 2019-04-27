صاحبة السيارة المحترقة بالطائف: الجاني توعدني وقال لي “واللهِ لأربيكِ”.. وهذه صلة...

قالت المواطنة صاحبة السيارة التي أحرقها أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام منزلها بالطائف، إن الجاني ابن عمها، ولا تعرف سبب إقدامه على ذلك، لكنها رجحت أن يكون فعل ذلك لرفضه قيادة المرأة للسيارة. وأوضحت المواطنة أميرة تفاصيل ما حدث قائلة، إن شقيقتها كانت أيقظتها في الواحدة والنصف صباحاً لتخبرها بأن شخصاً يحرق سيارتها، مشيرة إلى أنها شاهدته واتصلت على الشرطة. وأضافت أنها لم يكن بينها وبين ابن عمها أية عداوة إلا أنه قبل أن يحرق سيارتها بيومين قال لها بدون أي أسباب أو مقدمات: “واللهِ لأربيكِ”، وذلك عندما شاهدها تنزل من السيارة هي وأخواتها.

وأكدت أنها جاءها من طرف الجاني اعتذار وطلب تنازل، إلا أنها إلى الآن لا زالت مصدومة ولم تستوعب ما حدث ولا تستطيع اتخاذ أي إجراء، حسب قولها. وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “ياهلا”، أن سيارتها تلفت تماماً كما أن سيارة الجيران تضررت. وكان الشاب ظهر في المقطع وهو يترجل من سيارته ومعه “جركل” يحتوي على سائل قبل أن يقوم بسكبه على السيارة، ثم يرمي بعدها شعلة نار لتشتعل المركبة، ويهرب من المكان. وبعد تداول المقطع بكثافة في مواقع التواصل، وجه النائب العام بالقبض على حارق السيارة، وبالفعل تم القبض عليه بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجارٍ مباشرة الإجراءات النظامية بحقه.