تعرف على جدول مخالفات السرعة المرورية وقيمة غرامات الحد الأدنى والحد الأعلى!

نشرت الإدارة العامة للمرور، الجمعة، الجدول الكامل لمخالفات السرعة على الطرق في المملكة والغرامات المترتبة عليها. وأوضحت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تجاوز السرعات المقررة يترتب عليها فرض غرامة على السائق والتي قد تصل إلى 2000 ريال في بعض الحالات.

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