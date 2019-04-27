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شاهد رفع مياه الأمطار من ساحات المسجد النبوي بعد الأمطار الغزيرة بالمدينة

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تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية الحرم من رفع تجمعات مياه الأمطار من الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف عبر الفرق الميدانية والمعدات المخصصة لهذا الغرض، بعد الأمطار الغزير التي شهدتها المدينة عصر اليوم الجمعة.

وكانت البلديات الفرعية التابعة لأمانة المدينة المنورة، استعدت بالآليات والمعدات والكوادر البشرية لمواجهة الأمطار، كما رفعت جاهزيتها لأي حالات مطرية قادمة. كما تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية خلال وقت قياسي.

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