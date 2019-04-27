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السعودية تواجه تهديداً من تنظيم القاعدة بعد إعدام 37 سعودياً

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تلقت المملكة العربية تهديداً صريحاً من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي ينشط في جنوب اليمن بعد تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 37 مواطناً سعودياً بتهم متعلقة بالإرهاب.

وكان فرح تنظيم القاعدة في جنوب اليمن قد نشر مساء أمس الجمعة بياناً اتهم فيه السعودية بإراقة دماء مواطنيها فيما وصفه التنظيم بأنه "إرضاءٌ للولايات المتحدة".

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وكانت وزارة الداخلية السعودية، نفذت الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام على 37 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب منها تشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والفتنة الطائفية في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير، بحسب "سبوتنيك".

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