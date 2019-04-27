حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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ماتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ، حائل والقصيم يمتد تأثيرها الى حفر الباطن ورفحاء والاجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والاجزاء الغربية من منطقة الرياض ( الدوادمي وعفيف ) كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على اجزاء من مناطق تبوك..، الجوف والحدود الشمالية كذلك مرتفعات الباحة ، عسير وجيزان .





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