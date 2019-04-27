إعصار جديد يضرب موزمبيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موبوتو ضرب إعصار كينيث بقوة الساحل الشمالي لموزمبيق مع توقعات بسقوط أمطار تعادل مثلي حجم الأمطار التي سببها الإعصار المدمر «إيداي» الذي ضرب مدينة بيرا الشهر الماضي. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان إنه من المتوقع أن يسبب كينيث سقوط أمطار في المنطقة يصل ارتفاع المياه الناجمة عنها إلى 600 ملليمتر خلال الأيام العشرة المقبلة، أي ضعف ما شهدته بيرا من أمطار في نفس الفترة في أعقاب الإعصار «إيداي» الشهر الماضي.



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