محكمة نيبالية تحسم الصراع على لقب أسرع متسلق لإيفرست

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ كاتمندو

حسمت المحكمة العليا في نيبال الصراع على لقب أسرع عملية تسلق لأعلى قمة في العالم «إيفرست»، وذلك بعد أن منحته لـ «لاكبا سيلو» الذي تسلق القمة في 10 ساعات و56 دقيقة من انطلاق عملية التسلق.

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وكانت هيئة السياحة في نيبال منحت «بيمبا دورجي» شهادة بأنه صاحب الرقم القياسي لأسرع عملية تسلق، وبعد 12 عاما من خسارة اللقب، تمكن «سيلو» من استعادته في نوفمبر 2017، بعدما قضت المحكمة بأن مزاعم منافسه «بيمبا دورجي» غير حقيقية.

وبالنسبة لمتسلقين كثيرين تستغرق الرحلة نحو أسبوع على الأقل، ولكن رحلتي الصعود إلى القمة، ثم الهبوط استغرقتا من «سيلو» 18 ساعة و20 دقيقة فقط.

وقضى «سيلو» نحو 15 دقيقة فوق القمة، طلب خلالها من مرشده «آبا شيربا» أن يلتقط له بعض الصور وأن يطمئن زملاءه في معسكر القاعدة الأول، الذي يقع على ارتفاع 5360 مترا، من خلال جهاز اتصال لاسلكي (وكي توكي).