تعويض بريطاني 70 ألف دولار في قضية تشهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حصل سائح بريطاني على حكم بالحصول على تعويض قيمته 70300 دولار أمريكي من محكمة أسترالية بسبب التشهير به من قبل قناة أسترالية تضمن وصف «لكمة قوية جبانة».
وجرت تبرئة سام أوليفر (23 عاما) العام الماضي من اتهام بإلحاق أذى بدني خطير، بعد أن نجح في إقناع المحكمة بأنه كان يتصرف دفاعا عن النفس في مشادة مع كابتن مباريات سباعيات الرجبي جيمس ستاناردز خارج متجر كباب في مارس 2018.
وأوردت القناة التاسعة في أستراليا يوم صدور حكم البراءة تقريرا جاء فيه أن تصرف أوليفر كان «لكمة قوية جبانة» أنهت مسيرة ستاناردز.
وتستخدم هذه العبارة بشكل عام لوصف هجوم قوي ضد شخص على حين غرة. واحتج أوليفر أمام المحكمة بأن القصة أوحت ضمنيا، بشكل خاطئ، أنه كان مذنبا بجريمة «الاعتداء الجنائي الجبان» رغم براءته.
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