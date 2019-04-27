الارشيف / اخبار السعوديه

تعويض بريطاني 70 ألف دولار في قضية تشهير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ سيدني

حصل سائح بريطاني على حكم بالحصول على تعويض قيمته 70300 دولار أمريكي من محكمة أسترالية بسبب التشهير به من قبل قناة أسترالية تضمن وصف «لكمة قوية جبانة».

Advertisements

وجرت تبرئة سام أوليفر (23 عاما) العام الماضي من اتهام بإلحاق أذى بدني خطير، بعد أن نجح في إقناع المحكمة بأنه كان يتصرف دفاعا عن النفس في مشادة مع كابتن مباريات سباعيات الرجبي جيمس ستاناردز خارج متجر كباب في مارس 2018.

وأوردت القناة التاسعة في أستراليا يوم صدور حكم البراءة تقريرا جاء فيه أن تصرف أوليفر كان «لكمة قوية جبانة» أنهت مسيرة ستاناردز.

وتستخدم هذه العبارة بشكل عام لوصف هجوم قوي ضد شخص على حين غرة. واحتج أوليفر أمام المحكمة بأن القصة أوحت ضمنيا، بشكل خاطئ، أنه كان مذنبا بجريمة «الاعتداء الجنائي الجبان» رغم براءته.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعويض بريطاني 70 ألف دولار في قضية تشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا