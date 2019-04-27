النصر يتفوق على الاتحاد هجوما ودفاعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض من واقع مباريات الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الحالية، تظهر الأرقام علو كعب النصر على الاتحاد الذي يستضيفه اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي، فخلال 4 مباريات لعبها النصر في الأدوار السابقة في النسخة الحالية، سجل 21 هدفا كقوة هجومية ضاربة، كما فشلت جميع الفرق التي واجهها في هز شباكه كدلالة على قوة دفاعه أيضا. في المقابل، سجل الاتحاد 12 هدفا، فيما استقبل مرماه 5 أهداف. مشوار النصر دور الـ64: فاز على الجندل 6-0 دور الـ32: فاز على الأنصار 5-0 دور الـ16: فاز على الفيحاء 6-0 Advertisements دور الـ8: فاز على الجيل 4-0 مشوار الاتحاد دور الـ64: فاز على الجبيل 3-1 دور الـ32: فاز على الوشم 2-1 دور الـ16: فاز على التقدم 3-0 دور الـ8: فاز على الباطن 4-3



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