أبريل الحالي.. شهر أفراح الاتحاديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لعب كل من الاتحاد والنصر 6 مباريات خلال أبريل الحالي في ثلاث بطولات، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، فاز الاتحاد في 5 مواجهات وتعادل في واحدة كأفضل شهر للفريق للموسم الحالي، بينما فاز النصر في 5 لقاءات وخسر مواجهة كانت أمام خصمه اليوم.

الاتحاد في أبريل الحالي

فاز على الباطن 4-3 في كأس خادم الحرمين الشريفين

فاز على الباطن 4-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فاز على لوكوموتيف الأوزبكي 3-2 في دوري أبطال آسيا

فاز على النصر 3-2 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فاز على الاتفاق 2-0 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي 1-1 في دوري أبطال آسيا

فاز على الجيل 4-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين

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فاز على الرائد 5-0 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فاز على الزوراء العراقي 4-1 في دوري أبطال آسيا

خسر من الاتحاد 2-3 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فاز على الفتح 5-0 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فاز على الزوراء العراقي 2-1 في دوري أبطال آسيا