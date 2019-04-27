4 ميداليات للكاراتيه في آسيوية ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مطلق العتيبي أمس الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم، وذلك في بداية المشوار المنتخب في البطولة الآسيوية الـ18للناشئين والشباب وتحت 21 عاما الحالية بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية. و بالإضافة إلى ذهبية العتيبي، حقق 3 ميداليات برونزية عن طريق اللاعبين رائد فران في القتال تحت وزن 52 كجم وعمر البخيت في القتال تحت وزن تحت وزن 63 كجم وزايد البيشي في القتال فوق وزن 70 كجم.



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