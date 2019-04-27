رئيس الصين: مبادرة الحزام والطريق لن تتسامح مع الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

قال الرئيس الصيني شي جين بينج أمس إن «مبادرة الحزام والطريق» الطموحة لبلاده ستركز على الشفافية والنزاهة، وذلك خلال خطابه الرئيس أمام المنتدى الثاني حول مشروع البنية التحتية العالمي في بكين.

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وأضاف شي أمام جمهور ضم ممثلين من أكثر من 100 دولة، بينهم نحو 40 رئيس دولة وحكومة، وقيادات صينية رفيعة المستوى: «كل شيء يجب أن يتم بطريقة شفافة مع عدم التسامح نهائيا مع الفساد».

وأوضح أن الصين شجعت الشركات المشاركة على أن تكون شفافة في مرحلة المشتريات والعطاءات للعقود الخاصة بالمشروع الذي كشفت عنه بكين قبل خمس سنوات.

وتعهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بضخ تريليونات لإنشاء طرق وجسور وسكك حديدية وخطوط أنابيب ومسارات للسفن حول العالم، لكن المشروع لم يخل من معارضة وانتقاد، حيث يشعر البعض بالقلق من أنه يغذي الفساد المحلي.