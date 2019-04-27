العمل: التسجيل الالكتروني في الرعاية النهارية ضمان لحق المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «إنها حريصة على تقديم خدماتها للمستفيدين من مراكز الرعاية النهارية بمختلف المناطق بجودة عالية، وبشكل ميسر، وذلك عبر التكامل والشراكة مع وزارة التعليم من خلال مشروع الربط الالكتروني مع نظام نور، سعيا إلى إتاحة الخدمات بما يحقق مصلحة أبناء وبنات الوطن».

وأضافت أنها تسعى من خلال نظام التسجيل الالكتروني إلى ضمان حق المواطن في التسجيل بالمراكز، بما يتناسب مع طاقاتها الاستيعابية، موضحة أن علاقتها مع مراكز الرعاية النهارية استراتيجية وتكاملية، داعية في الوقت نفسه المستفيدين في جميع المناطق إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، لتحقيق فرص أكبر للاندماج مع المجتمع.