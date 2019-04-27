950 مشمولا بالنقل الداخلي في محايل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439/‏ 1440.

وهنأ آل شريم المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة التعليم التي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنيا أن تحقق الحركة مزيدا من الاستقرار والعطاء.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ 950 معلما ومعلمة وتحقق النقل لـ283 معلمة بنسبة 38% و667 معلما بنسبة 53%، مشيرا إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة.