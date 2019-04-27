اعتماد حركة نقل القيادات المدرسية بالليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ‏اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي المقبل التي اشتملت على 153 قائدا ووكيلا. ‏وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية علي الجبيري أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.



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