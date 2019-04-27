السجن 15 عاما ينتظر مليونيرة محتالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

أدانت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية الألمانية آنا سوروكين بتهمة الاحتيال.

وأعلن المدعي العام كيروس فانس في بيان إدانة سوروكين(28 عاما) بعدما تبين لدى المحكمة أن المتهمة تحصلت عبر الادعاء أنها مليونيرة وريثة، على أموال دعم تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار من أوساط الطبقة العليا في نيويورك، كما حاولت التحصل على مبالغ تقدر بالملايين عبر عمليات احتيال أخرى.

وفيما تحدد المحكمة مدة العقوبة في 9 مايو المقبل، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن سوروكين مهددة بالسجن لمدة 15 عاما.