تكريم الرعيل الأول من طب جامعة الإمام عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفت كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس الأول بالرعيل الأول من خريجي كلية الطب في يوم الخريجين العاشر للجامعة.

واسترجع خريجو وخريجات كلية الطب بالجامعة قبل 40 عاما ذكريات مقاعد الدراسة ومراحل التطور الذي شهدته الكلية، بحضور وكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي، وعميد كلية الطب الدكتور علي السلطان، ومدير الجامعة السابق الدكتور يوسف الجندان، وعدد من الأطباء المؤسسين لبرامج كلية الطب، وذلك في المجمع التعليمي بمستشفى الملك فهد الجامعي التابع للجامعة بمحافظة الخبر.