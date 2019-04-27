قوات أمن الطرق تنبِّه: إغلاق طريق الرياض - الطائف بسبب السيول

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أغلقت الجهات المختصة الطريق المؤدي لمركز العطيف شمال الطائف، ويبعد عنها 110 كم، في المسارين احترازيًّا. وما زالت عمليات المسح للموقع جارية من قِبل الفِرق، وتم استدعاء إدارة الطرق لإصلاح الأضرار.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الرياض - الطائف بين مركزَيْ العطيف ورضوان في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة، وأكدت أنه جارٍ العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة.

وفي سياق متصل، صرَّح المتحدث بالإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إلى "سبق" بأن سيلاً منقولاً من الجنوب إلى الشمال (وادي سمير) قاطع الطريق السريع الرياض - الطائف، وأن فِرق الإنقاذ وأمن الطرق موجودة بالموقع، ويوجد احتجاز لعدد من السيارات بالسيل.

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وكشف العقيد سرحان عن إنقاذ شخصَيْن بإحدى السيارات، وعائلة كانت محتجزة داخل سيارة صغيرة مكونة من (رجل وامرأتين وثلاثة أطفال).

وقال: تم إنقاذهم جميعًا من قِبل فِرق الإنقاذ، وهم بصحة جيدة - ولله الحمد -، ولم تتضح أي حالات أخرى.

وكان مركز العطيف شمال الطائف قد شهد هطول أمطار غزيرة الليلة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني إخراج 3 سيارات (حالة تغريز) في وحل، ولا يوجد احتجاز في السيول. كذلك ما زالت الفِرق متمركزة في الموقع.