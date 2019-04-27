إغلاق طريق الرياض- الطائف بسبب السيول المنقولة

القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على فتحه..
أكَّدت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق الرياض- الطائف بين مركزي العطيف ورضوان، في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة.
ونشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة قال فيها: «لمستخدمي طريق الرياض- الطائف بين (مركز العطيف و رضوان)؛ نودّ التنبيه بإغلاق الطريق في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة.
وأضاف الحساب أنَّه جارٍ العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.
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