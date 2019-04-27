سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إلى الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية محمد سياله ،مع كل من وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وتم خلالهما بحث الوضع القائم في العاصمة طرابلس.

ونقلت دعوة الجزائر وتونس في نداء مشترك إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية حول ليبيا التي تضم أيضًا مصر بهدف وقف الاقتتال في طرابلس والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية.

وناشدتا البلدين في بيان مشترك الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال لتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة، ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وأشارت الصحف الليبية إلى تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، التي أكد فيها عدم الانحياز لأي طرف في التصعيد العسكري الراهن بين الطرفين مبينًا وقوف بلاده مع الشعب الليبي.

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