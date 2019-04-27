سياسي / الرئيس الصيني و نظيره الروسي يتعهدان بتعزيز العلاقات بين البلدين



بكين 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة في بكين، بتعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال شي خلال محادثاته مع بوتين على هامش الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي إن العلاقات بين الصين وروسيا قد وصلت إلى أعلى مستوى للعلاقات بين القوى الكبرى من حيث الثقة المتبادلة والتنسيق والقيمة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة وسط وضع دولي يمر بتغيرات عميقة ومعقدة.

وأكد الرئيس الصيني أنه يتعين على البلدين تعزيز التنسيق الدولي وحماية سلطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وتعزيز التعددية القطبية ودمقرطة العلاقات الدولية بشكل حازم.

و ذكر بوتين من جانبه أن روسيا على استعداد لتوثيق التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعميق التبادل والتعاون الثنائي في شتى المجالات، وتعزيز المشاريع النموذجية الرئيسية في مجالات مثل الطاقة والترابط والتواصل.

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