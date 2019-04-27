

بكين 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم أن بلاده تدعم بقوة التعددية والنظام الدولي القائم على القانون، وتعزز بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش حضوره الدورة الثانية من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين.

وقال بينج إنه كلما زاد الوضع تعقيدًا وقسوة، زادت أهمية إظهار سلطة الأمم المتحدة ودورها، مشيرًا إلى أن الصين ستواصل دعم الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره دول العالم إلى استغلال الفرص التي توفرها مبادرة الحزام والطريق.

// انتهى //

07:32ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس الصين يؤكد دعم بلاده التعددية والنظام الدولي القائم على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.