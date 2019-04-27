السعودية اليوم / 15 قتيلاً جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة مخبأ متشددين في سريلانكا



كولومبو 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم ستة أطفال، عندما فجر متشددون أنفسهم خلال مداهمة مخبأ متشددين في سريلانكا.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال أقدموا على تفجير عبوات ناسفة ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يعتقد أنه مخبأ آمن لمطلوبين متشددين قرب منطقة كالموناي مساء الجمعة.

وأضافت الشرطة "عُثِر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين يُشتبه أيضًا في أّنهم انتحاريون".

وأفاد المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا أن عناصر القوات الخاصة بالشرطة مدعومة بالجيش حاصرت منزلاً في ساينثاماروثو شرق العاصمة، في وقت متأخر يوم الجمعة.

وأوضح أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من داخل المنزل، ثم وقعت ثلاثة انفجارات على الأقل داخل المنزل.

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