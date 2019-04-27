السعودية | أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على المدينة وحائل وأجزاء من الرياض والشرقية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل والقصيم، يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ( الدوادمي وعفيف ) كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية كذلك مرتفعات الباحة ، عسير وجيزان .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-46 كم/ساعة وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.