الان تتابع الجمارك السعودية: لا يشترط إبراز رخصة سير المركبة لموظف الجمارك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه لا يشترط إبراز رخصة سير المركبة لموظف الجمارك خلال التنقل بها من المملكة إلى إحدى البلدان المجاورة.
وجاء توضيح الجمارك في ردها على استفسار شخص حول إمكانية مغادرته المملكة بالسيارة رغم أن الاستمارة الخاصة بها عبارة عن ورقة من معرض فقط.
وقالت الهيئة إنه لا يشترط إبراز رخصة سير المركبة لموظف الجمارك، إلا أن الجمارك السعودية تؤكد ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المطبقة بالمملكة والدول المجاورة والتي تلزم قائد المركبة بحمل رخصة سير المركبة أثناء قيادتها.
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