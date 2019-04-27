بالصور.. الزي القديم يبهر زوار معرض الفن التشكيلي والتراث ببلغازي

شاهد الزوار التلفزيون القديم والقلادات والراديو والخزف..
حصد ركن التراث في معرض الفن التشكيلي والتراث ببلغازي في يومه الثاني إعجاب الحضور، بما يحتوي عليه من مقتنيات أثرية وعادات كانت تستخدم في القِدَم، سواء من ملبوسات أو أدوات، حيث عاد بالكثير للحنين للقِدَم والماضي الجميل.
توقف الزوار أمام أداء بعض العارضين والعارضات الذين ارتدوا الزي الشعبي الجبلي للرجل والمرأة ببلغازي ويقومون بطحن الحبوب ومشاهدة الكرسي القديم «القعادة».
كما شاهد الزوار التلفزيون القديم والشنطة والقلادات والأساور والراديو والخزف والكراسي القديمة وأدوات الطحن والوضاح والعلاج وهي زينة للمرأة قديمًا.
كما تواصلت فعاليات المعرض من خلال شرح الرسومات للفنانات التشكيليات من فريق أنامل بلغازي الذين أبهروا الزوار بالعديد من الرسومات المبهرة، منها لوحة تقنية الألوان للفنانة وزيرة الغزواني، ولوحة زينة الرجل الجبلي، ولوحة تعبر عن الطفولة للفنانة أسماء الغزواني، ولوحة تعبر عن زي الرجل الجبلي في بلغازي للفنانة غنية الغزواني، ولوحة موسم الحصاد من إبداع الفنانة غنية الغزواني، ولوحة زي المرأة الجبلية من إبداع الفنانة التشكيلية غنية الغزواني، ومناظر من بلغازي للمصور سليمان الغزواني.
كما قامت الفنانة مطرة الغزواني بإهداء الشيخ سعود الغزواني أحد الداعمين لمعرض الفن التشكيلي لوحة فن الريزن.
وقام فريق أنامل بلغازي للفنّ التشكيلي بحضور ورشة في الخط العربي قدمها الخطاط الأستاذ يحيى كريري.
ودشّن محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني بعد مغرب الخميس الماضي، معرض الفنون والتراث الأول ببلغازي وركن الأسر المنتجة، يرافقه وكيل المحافظة عيسى عقيلي ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع ورؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي.
وتجوَّل المحافظ على الأسر المنتجة، واطلع على المعروضات وأبرز المنتجات التي تُقدّمها من المأكولات والموروث الشعبي، ثم قام بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، وتجول في أركانه واستمع لشرح مفصل من المشرفة العامة على المعرض نورة الغزواني عمّا يحتويه عليه من أركان وصور ورسومات ومقتنيات تراثية، كما استمع المحافظ لعدد من المشاركين في المعرض، وعددهم 32 مشاركًا عن ما يقدمونه من فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي والمقتنيات الأثرية.
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