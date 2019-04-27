أمير الباحة يترأس أول اجتماع للهيئة الاستشارية بالمنطقة في دورتها الثانية

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أمس الجمعة، الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية بالمنطقة في دورتها الثانية، التي صدر قرار الأمير بإعادة تشكيلها مؤخرًا.

وفي بداية الاجتماع رحَّب أمير المنطقة بأعضاء الهيئة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء عملهم بما يحقق خدمة المنطقة في المجالات كافة .

بعد ذلك استعرض أمين عام الهيئة الدكتور علي بن سعيد الغامدي، المبادرات التي قدَّمتها الهيئة خلال دورتها الأولى ونسب إنجازها التي بلغت 26 مبادرة متنوعة، وكذلك ورش عمل تنموية ودراسات مختلفة.

واطلع الأمير على تصور لتطوير أداء الهيئة الاستشارية في دورتها الثانية لمعالجة أبرز الصعوبات التي واجهتها الهيئة في دورتها السابقة وتفاديها مستقبلًا، كما استمع إلى آلية بدء أعمال الهيئة في دورتها الثانية من متابعة لتنفيذ مبادرات الهيئة التي تمَّ توقيعها مع الجهات التي بلغت 19 مبادرة، من خلال رفع تقارير ربع سنوية والإحاطة بمستوى التقدم في إنجاز تلك المبادرات .

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وأكَّد أمير المنطقة على ضرورة تطوير آليات العمل وتفعيل دور الهيئة وفق ما تمَّ تقدميه من مبادرات سابقًا ورؤى لتطوير تنمية منطقة الباحة مع المتابعة وضرورة الرفع بما يتم حيال تنفيذ تلك المبادرات.

بعد ذلك فتح باب النقاش مع الأعضاء في عددٍ من المواضيع التنموية والسياحية والرياضية وغيرها بالمنطقة، وما تحتاجه للبدء في إعدادها وعرضها على الأمير وطرح الآراء المناسبة تجاهها .

من جانبه نوَّه أمير منطقة الباحة بما تحظَى به المنطقة من رعاية ودعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى توفير كل ما يحتاجه المواطن، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب أمين وأعضاء الهيئة الاستشارية عن بالغ شكرهم لأمير المنطقة وعظيم اعتزازهم بثقة الأمير في اختيارهم أعضاء للهيئة في دورتها الثانية، واعدين بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة في ظل دعم القيادة الرشيدة ودعم ومتابعة سموّه، متمنين أن يقدموا ما يخدم المنطقة وأهلها .