وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في واقعة السناب الأمني

وجه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، بالتحقيق حيال ماقام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب. كما وجه سموه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.
يذكر أن” السناب الأمني ” ، تعرض إلى موجة من الهجوم والانتقادات على خلفية نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة. وخلال عرض الفيديو واستعراضه طابور المشتركات، تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما، ما اعتبره المهاجمين ” عنصرية ” ، وطالبوا بمحاسبته.
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