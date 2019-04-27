السعودية اليوم / الإعصار الاستوائي "كينيث" يضرب موزمبيق



واشنطن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اجتاح الإعصار الاستوائي الجديد الملقب بـ"كينيث"مناطق واسعة شمال موزمبيق منذ مساء الخميس، متسببًا في أمطار غزيرة ورياح تجاوزت سرعتها 225 كيلومترًا في الساعة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس إن "كينيث" قد وصل إلى شمال موزمبيق والحدود مع تنزانيا.

وأبلغ برنامج الأغذية العالمي عن توقعات بوصول مستويات الأمطار في ميناء مدينة بيرا إلى 600 ملليمتر في الأيام العشرة القادمة، أي ضعف ما هطل من أمطار بعد ضربة الإعصار إيداي.

وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه من أن إعصار كينيث قد يتطلب عملية إنسانية جديدة كبرى، في نفس الوقت الذي تجري فيه عملية الاستجابة لإعصار إيداي.

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