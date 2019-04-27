سياسي / الرئيس الأمريكي يرى تقدمًا في المحادثات مع كوريا الشمالية ويرحب بدعم بوتين



واشنطن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن هناك الكثير من التقدم في المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صوب اتفاق ورحب بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عن اعتقاده أننا نمضي بشكل جيد للغاية مع كوريا الشمالية و يجري تحقيق الكثير من التقدم.

وأوضح ترامب أنه يقدر الدعم الروسي والصيني، مضيفًا أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ربما كانت من أسباب المساعدة الصينية.

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