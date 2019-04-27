سياسي / الولايات المتحدة: الهدف الأكبر هو القضاء على الإرهاب في ليبيا



واشنطن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون شمال إفريقيا تريش كانديس إن الهدف الأساسي الذي ينبغي تحقيقه في ليبيا يتمثل في القضاء على جميع المجموعات الإرهابية من أجل تمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية.

وأضافت كانديس في تصريح صحفي أن القوات المسلحة الأمريكية ستدعم أي جهة تسهم في تحقيق ذلك وإيجاد حل دبلوماسي طويل الأمد، مشيرة إلى أن ذلك ما ترعاه حاليًا وزارة الخارجية الأمريكية.

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