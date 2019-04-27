

واشنطن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدمًا بشكل جيد وربما يمكن الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان في شهر مايو المقبل.

وأضاف :"إن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية".

وأوضح الرئيس ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.

وأبلغ رئيس الوزراء آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد على أهمية الروابط بين البلدين.

// انتهى //

03:09ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة و اليابان لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري بحلول مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.