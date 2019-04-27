انت الان تتابع تفاصيل خبر فضيحة إعلامية لقناة "العربية" بعد فبركة خبر عن القرضاوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 03:52 صباحاً - لوّح الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمقاضاة قناتي "العربية" و"العربية الحدث" التابعتين للسعودية، بعد فبركة خبر عن صورة يظهر فيها رئيس الاتحاد المؤسس الدكتور يوسف القرضاوي بصحبة شخصين زعمت القناتان أن أحدهما هو المتهم الرئيس في اعتداءات سريلانكا زهران هاشم.

ونفى الاتحاد في بيان له صحة الخبر، الذي وصفه بـ"الجريمة الإعلامية"، موضحاً أن الصورة تعود لعام 2016 والشخص الذي على يمين الشيخ القرضاوي هو سلمان الحسيني الندوي، الداعية الهندي المعروف، وعلى يساره الدكتور عادل الحرازي، الباحث في علوم السنة النبوية.

وكانت القناتان قد بثتا خبراً ادعتا فيه أن الدكتور القرضاوي التقى في مكتبه بالمتهم الرئيس في تفجيرات سريلانكا الأخيرة زهران هاشم، حيث أفردتا مساحات واسعة في بثها وعلى موقعهما لهذا الخبر المفبرك.

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وقال البيان إن القناتين فبركتا الخبر "في محاولة يائسة لوضع شخصيات علمية بارزة في محل الاتهام"، موضحاً أنهما على العكس من ذلك، يعتبران من الشخصيات المعروفة "بإنكار الغلو والتطرف".

واعتبر بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما أقدمت عليه قناتا العربية والعربية الحدث "فضيحة مدوية، تعكس المستوى الأخلاقي الذي بلغتاه"، مبرزا أن القناتين استهدفتا الدكتور القرضاوي الذي قضى حياته في الدفاع عن الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والانحراف والأفكار الهدامة.

وأضاف البيان "إن نشر مثل هذا الخبر المفترى جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، كما أنها تشعل الفتن، وتضل الجهات المختصة عن الفاعلين الحقيقين ومن يقف وراءهم"، متابعاً "لقد دأبت هاتان القناتان على التشويه والنيل من #علماء_الأمة الربانيين، ولا سيما الشيخ العلاّمة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والانحراف والأفكار الضالة الهدامة، ومؤلفاته العلمية الرصينة تؤكد ذلك",