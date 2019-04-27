شكرا لقرائتكم خبر عن «دوحة الحمدين» جنة الإرهابيين.. وملاذهم «الأخير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

على رغم مرور 692 يوماً على مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة إلا أن تنظيم «الحمدين» بدا مصراً على أن تكون الدوحة «ملاذ الإرهابيين الأخير»، إذ أقام مأتماً رسمياً لمؤسس الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ عباس مدني، أحد أكثر الوجوه تورطاً في الإرهاب والعنف في القرن الـ20، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بحمامات الدماء والمجازر التي أفضت إلى مقتل نحو ربع مليون جزائري على أيدي التنظيمات الإرهابية التي قادها مدني لإغراق بلاده في الفوضى.

ومنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، أحال «الأمير المنقلب» بلاده إلى أفضل الوجهات الآمنة للإرهابيين والفارين من العدالة، إذ دنس تراب الدوحة أعتى المتطرفين والإرهابيين، فلا تزال قطر منطلق التحريض الإرهابي من شيخ الإرهابيين الإخواني يوسف القرضاوي، إلى أن كانت المحطة الأخيرة للمتطرف السوري محمد سرور (توفي بالدوحة في نوفمبر 2016)، الأب الروحي لأحد أخطر التنظيمات الحركية في الخليج (السروريين)، كما أن قائمة المتطرفين في الإمارة الصغيرة تطول، إذ تضم على أراضيها العشرات من المطلوبين في قوائم الإرهاب العالمية والإقليمية.

ولم تمر الأيام الماضية دون فضيحة جديدة تؤكد اتهامات الدول الأربع للنظام القطري، إذ ظهرت صور أمير قطر تميم بن حمد وهو يصافح المطلوب الموريتاني للقضاء بتهمة الإرهاب المصطفى ولد الإمام الشافعي، خلال زيارته رواندا مطلع الأسبوع الحالي. وأدين الشافعي في بلاده بتهمة تمويل الإرهاب والتخابر مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وبالضلوع في عمليات إرهابية، وتهديد أمن واستقرار البلاد منذ عام 2011.