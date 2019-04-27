شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يلتقي رئيسة التحقيق في جرائم الحرب بسورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس الأول، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سورية كاترين ماركل أوهيل، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز على الأرض في عمل الآلية والدعم الدولي الذي يتم تقديمه.

يشار إلى أن المملكة كانت من الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار القاضي بإنشاء هذه الآلية بهدف استقاء وجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سورية، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني، حيث تساعد هذه الآلية في التحقيق بشأن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما تم تعريفها في مصادر القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع.

حضر اللقاء السكرتير أول ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي، والسكرتير أول وعضو القسم المعني بمجلس الأمن عبدالله مشخص، والسكرتير ثالث وعضو اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية محمد خشعان.